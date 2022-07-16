Орловцам запретили хулиганить в спортзалах

Правила пользования спортивными объектами обновили под Орлом.



Администрация Орловского муниципального округа утвердила порядок использования местными жителями спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности. Речь идет о спортплощадках, кортах, полях, спортзалах и пр. Предыдущие правила принимались для Орловского района, который недавно был преобразован в округ. Соответственно, теперь под Орлом действуют новые правила. Они вводят ряд прав и обязанностей как для посетителей, так и для организаций, в ведении которых находятся спортивные объекты.

Так, за местным населением признано право на безвозмездное использование муниципальной спортивной инфраструктуры. Они могут пользоваться всеми видами услуг, предусмотренными функциональными особенностями объектов. Также местные жители имеют право на пронос личных вещей, необходимых им для получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Взамен посетители обязаны бережно относиться к объектам спортивной инфраструктуры. Им предписано поддерживать порядок и не нарушать дисциплину, а также предупреждать конфликтные ситуации и не допускать хулиганский действий. Кроме того, посетители обязаны незамедлительно сообщать об обнаруженных ими поломках или иных повреждениях оборудования администрации спортивного объекта. Понятно, что неисправное оборудование может представлять собой серьезную угрозу человеку, занимающемуся на нем.

Собственники спортивных объектов, которыми могут быть, к примеру, муниципальные учреждения, получили право ограничивать количество посетителей, а также регламентировать время посещения объектов. Это необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности самих посетителей, следует из документа. Также они вправе требовать от посетителей бережного отношения к объектам и оборудованию. Собственники обязаны поддерживать порядок на площадках, кортах и залах, своевременно ремонтировать оборудование, а также на видном месте в свободном доступе разместить информацию для населения о возможности пользования объектами. Добавим, что посещение школьных спортзалов и площадок возможно только во внеучебное время.

ИА «Орелград»