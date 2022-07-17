Трофеи СВО пополнили экспозицию музея в Орле

Необычные экспонаты появились в музее Великой Отечественной войны.



Количество экспонатов музея Великой Отечественной войны Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС пополнили новые трофеи современной истории. Как уточнили в институте, музейные предметы привезли в Орел участники специальной военной операции на Украине, в прошлом — выпускники академии. Речь идет о так называемых демилитаризированных предметах, которые дали начало новой экспозиции. Пока она небольшая, но наверняка пополнится в ближайшем будущем.

Каждый из этих экспонатов уже является частью истории, а экспозиция станет постоянной, — отметил председатель регионального отделения Военно-исторического общества в Орловской области, директор Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Напомним, музей Великой Отечественной войны был открыт 5 мая 2022 года. В настоящее время он представляет собой своего рода исследовательский центр, в котором насчитывается порядка 3500 уникальных экспонатов. Отметим, что на момент открытия в музее насчитывалось около 3000 предметов.

Как говорят организаторы, эти экспонаты помогают каждому посетителю узнать историю войны сквозь призму истории жизни и судьбы их владельцев. Как уже писал «Орелград», на церемонии открытия символическую ленту у входа в музей перерезали председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и Павел Меркулов, которого спикер облсовета особо поблагодарил за патриотизм, за поддержку поисков. «Конечно, это нужно нашим молодым ребятам, нашим жителям Орловской области, Российской Федерации. Самое главное, мы должны чтить память, знать нашу историю и конечно же гордиться подвигами наших героев», — подчеркнул на церемонии открытия музея Леонид Музалевский.

Кстати, ранее Павел Меркулов обратился к администрации Орловской области и Орловскому областному Совету народных депутатов с инициативой об открытии военных музеев в каждом высшем учебном заведении города Орла.

ИА «Орелград»