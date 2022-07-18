9000-летнее поселение раскопано под Орлом

Возраст древнейших артефактов, найденных археологами, может достигать 11 000 лет.

Завершена экспертиза археологического обследования участков, на которых предполагалось строительство межпоселковых газопроводов к населенному пункту Григорово Болховского района и «ГРС Мезенка — завод «ОСПАЗ» под Орлом. Исследователей пригласили для определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия. Полевой этап работ предварялся сбором и анализом архивных, библиографических и картографических источников. Анализировалась геоморфологическая ситуация обследуемой территории.

Археологи на месте осмотрели так называемые читаемые в рельефе объекты возможного археологического наследия – курганы, валы, рвы и т.д. После визуального осмотра закладывались разведочные шурфы. Так, на месте для газопровода к Григорово длина маршрута обследования составила 4,5 км. На ней было заложено 19 шурфов, что помогло выявить ранее неизвестный памятник археологии, получивший обозначение «Григорово 1, поселение». Он расположен на террасе правого высокого берега реки Березуйка. Культурный слой распределен там неравномерно. Один шурф оказался пустым, но во многих других был выявлен археологический материал, в том числе шесть артефактов из кремня. В основном это оказались отщепы, но нашли археологи и одно орудие, предположительно, относящееся к эпохе мезолита (VII-IX тысячелетия до нашей эры).

Там же было найдено четыре фрагмента лепной керамики эпохи раннего железного века, два фрагмента обмазки (I тысячелетие до нашей эры – первые века нашей эры) и 109 находок, связанных с эпохой Русского государства (XIV-XIX вв.). Таким образом, резюмируют археологи, найденное поселение впервые могло быть заселено еще в эпоху мезолита (VII-IX тысячелетия). Также эксперты пришли к выводу, что строительство проектируемого газопровода угрожает сохранности выявленного объекта археологического наследия. Причем площадь, попадающая в землеотвод объекта, составляет 2406 квадратных метров.

Во втором случае длина маршрута обследования составила 7,2 км, на котором было заложено шесть шурфов. В результате археологи раскопали еще один ранее неизвестный памятник, получивший обозначение «Касьяновка 3, поселение». Он расположен на пойменном правом берегу реки Ока на высоте 5-6 метров над уровнем реки при впадении в нее безымянного сезонного ручья. Топографически памятник не выражен. Его естественной юго-западной границей является русло безымянного ручья, а прочие границы были определены шурфовкой.

«Возможно, в древности, до появления ручья, он составлял единое целое с объектом археологического наследия «Касьяновка 1 поселение», расположенным по другую сторону ручья, — следует из акта экспертизы. — Поселение в основном задерновано, лишь северная часть распахивается под огороды. Поселение находится на территории Орловского района (Неполодское сельское поселение) на западной окраине села Касьяновка. Площадь поселения — 6965,01 кв.м.».

В трех шурфах был выявлен археологический материал: фрагмент керамики срубной культуры (II тысячелетие до нашей эры), 43 фрагмента лепной керамики эпохи раннего железного века и один фрагмент металлургического шлака (I тысячелетие до нашей эры – первые века нашей эры). Таким образом, поселение может быть датировано эпохой поздней бронзы (срубная культура, II тысячелетие до нашей эры) и ранним железным веком. В данном случае эксперты также пришли к выводу, что строительство проектируемого газопровода межпоселковый «ГРС Мезенка — завод «ОСПАЗ» угрожает сохранности выявленного объекта археологического наследия «Касьяновка 3, поселение». Площадь, попадающая в землеотвод объекта, составляет 2659 квадратных метров.

ИА «Орелград»