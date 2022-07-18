Орловского экс-чиновника приговорили к штрафу в два миллиона рублей

Осужденный попался на взятках на общую сумму 52 500 рублей.

Бывший инспектор департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области осужден за получении трех взяток на общую сумму 52 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

37-летнего госслужащего приговорили к штрафу в размере двух миллионов рублей за то, что в ноябре 2020 года он помогал людям сдавать экзамены на право управления самоходными машинами. При этом, сами экзаменуемые на проверки знаний и навыков не присутствовали.

Экс-чиновника судили по статье «получение взятки». В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»