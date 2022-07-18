В Орле «школьный» подрядчик внесен в черный список

Даже обращение в суд не позволило компании избежать антимонопольных санкций.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «АгроПромИнжиниринг-П» из Курска к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Речь шла о признании незаконным решения орловского антимонопольного органа, которое было вынесено в начале 2022 года. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, выступило муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла».

Как следует из материалов дела, в апреле 2020 года «УКС» разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок извещение о проведении аукциона с начальной максимальной ценой контракта 6,9 миллиона рублей. Победитель получал право на разработку проектной и рабочей документации по строительству пристройки начальной и средней школы к средней школе №50 в городе Орле. На участие в аукционе было подано девять заявок, победителем была признана курская компания «АгроПромИнжиринг-П». Ее ценовое предложение перебило предложения конкурентов, окончательная цена контракта составила всего 3,262 миллиона рублей. Иными словами, она была снижена более чем в два раза, что весьма неплохо с точки зрения экономии бюджетных средств.

Стороны заключили договор, выполнение работ по которому было разделено на несколько этапов. Суд установил, что по первому этапу работы выполнены были в середине февраля 2021 года на сумму 283,65 тысячи рублей. Это подтверждается актом, представленным в суде. Заказчиком работы по первому этапу были оплачены в полном объеме. Однако работы по второму этапу не были выполнены, так как было получено отрицательное заключение АУОО «Орелгосэкспертиза». В конце декабря 2021 года «УКС» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в связи с существенным нарушением исполнителем его условий. В 2022 году по окончании новогодних каникул муниципальное учреждение направило сведения о своем деловом партнере в УФАС для его включения в реестр недобросовестных поставщиков.

Антимонопольное дело рассмотрела специально созданная комиссия. Она пришла к выводу, что подрядчик действительно нарушил условия контракта и заслуживает включения в «черный список». Постановление об этом в суде пыталась оспорить курская фирма. Однако орловский арбитраж признал, что обжалуемое решение было вынесено региональным УФАС законно и обоснованно. В связи с этим заявителю было отказано в удовлетворении его требований. Компания пока остается в списке недобросовестных поставщиков, но у нее есть право подать апелляционную жалобу.

ИА «Орелград»