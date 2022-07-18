В Орле ураган с корнем вырвал декоративное дерево ценной породы

По мнению местных жителей, дерево еще можно спасти.

Ураган обрушил декоративное дерево ценной породы на улице Октябрьская. Письмо об этом в редакцию «Орелграда» прислали жители одного из местных домов.

Происшествие произошло несколько дней назад в результате сильных порывов ветра.

Это случилось на углу дома № 134 по Октябрьской, в котором располагается местное отделение «Сбербанка», рядом с домиком, в котором в советское время работала «Чайная».

«Его еще можно спасти!», — утверждают неравнодушные местные жители в надежде на своевременную реакцию властей.

ИА «Орелград»