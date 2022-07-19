Дефицит бюджета Орловского округа достиг 57 миллионов

Муниципальные власти утвердили отчет об исполнении местного бюджета.



Соответствующее постановление издала администрация Орловского муниципального округа. Теперь сам отчет и приложенные к нему документы должны быть направлены в Окружной совет народных депутатов. По закону парламентарии должны его рассмотреть. Что касается цифр, то доходы окружного бюджета по итогам первой половины 2022 года составили 746,145 миллиона рублей, а кассовые расходы за тот же период времени составили 803,622 миллиона рублей. Таким образом, в первом полугодии местный бюджет был исполнен с дефицитом, превысившим 57,4 миллиона рублей.

Для сравнения приведем такие данные. По состоянию на 1 июля 2022 года в Орловском муниципальном округе насчитывалось 180 муниципальных служащих. Указанная численность также была утверждена администрацией округа. Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих в первой половине текущего года составили 49,853 миллиона рублей. Иными словами, дефицит бюджета значительно превысил даже сумму, в которую обошлось местной казне содержание чиновников.

Из отчета также следует, что в Орловском муниципальном округе по состоянию на 1 июля 2022 года насчитывалось 1750 работников различных муниципальных учреждений. Свою зарплату они также получают из местного бюджета. Расходы на оплату труда таких сотрудников в первом полугодии составили 331,5 миллиона рублей. Добавим, что годовой план по собственным налоговым и неналоговым доходам за отчетный период времени в округе был выполнен на 44,2 процента, а в целом по доходам – на 43,1 процента. На текущий момент бюджетные доходы по итогам всего 2022 года планируется в объеме 1,733 миллиарда рублей.

Тем временем, администрация Орловского муниципального округа также утвердила порядок составления проекта бюджета на очередной финансовый год. Из документа следует, что базироваться он будет на структуре действующих муниципальных программ. Кроме того, будет учитываться прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов, который должно составить окружное финансовое управление. Полностью составленный проект решения о бюджете должен пройти обсуждение на совещании у главы округа не позднее 1 ноября текущего года. Затем к обсуждению проекта приступят местные депутаты.

ИА «Орелград»