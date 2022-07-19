В Орле при пожаре погиб 64-летний житель Советского района

19.7.2022 | 11:12 Новости, Происшествия

В горящем доме обрушилась кровля, закопчены две жилые комнаты.

В ходе ликвидации пожара в частном доме на четырех хозяев спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ночь с воскресенья на понедельник пожарные выезжали на улицу Пархоменко, где горел жилой дом. Вызов поступил в 02.18, а спустя 40 минут был найден труп местного жителя.

В результате пожара в доме обрушилась кровля. Две жилые комнаты были закопчены, также пострадало помещение кухни. Причину пожара устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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