В Орле при пожаре погиб 64-летний житель Советского района

В горящем доме обрушилась кровля, закопчены две жилые комнаты.
В ходе ликвидации пожара в частном доме на четырех хозяев спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В ночь с воскресенья на понедельник пожарные выезжали на улицу Пархоменко, где горел жилой дом. Вызов поступил в 02.18, а спустя 40 минут был найден труп местного жителя.
В результате пожара в доме обрушилась кровля. Две жилые комнаты были закопчены, также пострадало помещение кухни. Причину пожара устанавливают эксперты.
ИА «Орелград»