В Орле при пожаре погиб 64-летний житель Советского района

В горящем доме обрушилась кровля, закопчены две жилые комнаты.

В ходе ликвидации пожара в частном доме на четырех хозяев спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ночь с воскресенья на понедельник пожарные выезжали на улицу Пархоменко, где горел жилой дом. Вызов поступил в 02.18, а спустя 40 минут был найден труп местного жителя.

В результате пожара в доме обрушилась кровля. Две жилые комнаты были закопчены, также пострадало помещение кухни. Причину пожара устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»