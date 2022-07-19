Завтра в Орле прозвучит сирена: власти проверяют систему оповещения

Пятиминутная сирена ожидается с 10.30 до 12.30.

Завтра, 20 июля, покой орловцев на несколько минут потревожит громкая сирена. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщал «Орелград», людям не о чем беспокоиться — это учебная тревога. А точнее — традиционная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и системы экстренного оповещения населения.

Звуковой сигнал может прозвучать в любой момент с 10.30 до 12.30. Отметим, что аналогичные мероприятия одновременно пройдут во многих регионах России.

ИА «Орелград»