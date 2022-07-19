Завтра в Орле прозвучит сирена: власти проверяют систему оповещения

19.7.2022 | 15:45 Важное, Новости, Общество

Пятиминутная сирена ожидается с 10.30 до 12.30.

Завтра, 20 июля, покой орловцев на несколько минут потревожит громкая сирена. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщал «Орелград», людям не о чем беспокоиться — это учебная тревога. А точнее — традиционная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и системы экстренного оповещения населения.

Звуковой сигнал может прозвучать в любой момент с 10.30 до 12.30. Отметим, что аналогичные мероприятия одновременно пройдут во многих регионах России.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования