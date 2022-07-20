Церковь начала принимать в Орле пожертвования для животных

В помощь бездомным животным выделена отдельная церковная кружка.



О новой необычной инициативе сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Она реализована прихожанами Всехскорбященского храма пригородного поселка Знаменка Орловского муниципального округа. Недавно там родилась идея установить отдельную церковную кружку для сбора пожертвований в помощь бездомным животным. Как отметили в митрополии, инициативу поддержал настоятель храма иерей Олег Анохин. Идея родилась не на пустом месте – местные прихожане традиционно кормят и лечат бездомных животных.

«Уже несколько лет при Всехскорбященском храме существует православная волонтерская группа, которая забоится о бродячих собаках и кошках, — сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — На свои деньги прихожане покупают для братьев наших меньших еду и необходимые лекарства, а также находят им хозяев. Церковную кружку установили на видном месте — в притворе, чтобы каждый прихожанин периодически мог вносить свою лепту в благое дело».

К слову, волонтеры приглашают всех неравнодушных орловцев делать посильные пожертвования. Причем для пожертвования не обязательно ехать в сам храм и опускать деньги в церковную кружку. Средства можно перечислить на имя настоятеля храма Олега Валерьевича Анохина по номеру +7-953-618-54-08 (с пометкой «Помощь животным»). В митрополии также напомнили, что 20 августа будет отмечаться Всемирный день бездомных животных. Православные волонтеры Всехскорбященского храма надеются, что к этому дню большинство их четырехлапых подопечных обретут новых хозяев.

Впрочем, это не единственная инициатива в Орле, направленная на поддержку бездомных животных. Волонтеры продолжают помогать и приюту «Альфа». Как ранее сообщи в региональном отделении «Единой России», в этом приюте постоянно содержатся более 70 собак. Все они нуждаются в заботе, поэтому волонтерам здесь всегда рады. На днях, например, партийные активисты совместно с членами «Орловского союза молодежи — XXI век» прибрались в приюте: подмели проходы, почистили вольеры и вынесли мусор. Кроме того, ребята привезли корма для собак.

«Именно с волонтерами животные получают необходимый навык общения с человеком, постепенно приучатся к поводку, начинают доверять людям, — такое мнение выразила волонтер Инна Ипатова. — Мы часто посещаем этот приют, так как считаем, что важно помогать братьям нашим меньшим, ведь собаки — самые верные друзья человека. И мы очень рады тому, что смогли подарить им немного ласки и заботы».

ИА «Орелград»