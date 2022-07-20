Леонид Музалевский поднялся на пять строчек в медиарейтинге глав заксобраний

24 место из 84.

Леонид Музалевский, спикер орловского облсовета, поднялся на пять строчек в федеральном медиарейтинге глав российских законодательных собраний. Рейтинг был составлен и опубликован компанией «Медиалогия».

Речь идет о медийной активности политиков в июне 2022 год. Представитель Орловской области расположился на 24-м месте из 84 возможных, улучшив предыдущий результат.

Возглавляют рейтинг представители Крыма, Санкт-Петербурга и Московской области. Аутсайдерами оказались главы заксобраний Калмыкии, Кемеровской и Амурской областей.

ИА «Орелград»