Леонид Музалевский поднялся на пять строчек в медиарейтинге глав заксобраний

20.7.2022 | 13:30 Новости, Политика

24 место из 84.

Леонид Музалевский, спикер орловского облсовета, поднялся на пять строчек в федеральном медиарейтинге глав российских законодательных собраний. Рейтинг был составлен и опубликован компанией «Медиалогия».

Речь идет о медийной активности политиков в июне 2022 год. Представитель Орловской области расположился на 24-м месте из 84 возможных, улучшив предыдущий результат.

Возглавляют рейтинг представители Крыма, Санкт-Петербурга и Московской области. Аутсайдерами оказались главы заксобраний Калмыкии, Кемеровской и Амурской областей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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