Орловский ветеран Абрам Миркин отпраздновал 102-й день рождения

Вечером для именинника пройдет торжественный концерт.

Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны, отпраздновал сегодня свой 102-й день рождения. Поздравить фронтовика пришли представители областной и городской властей, а вечером в честь именинника будет дан торжественный концерт с участием творческих орловских коллективов.

«Батарея Миркина [в годы войны] занимала позиции в Невской Дубровке, охраняя Кировский завод и крупную электростанцию, а также переправу к легендарному Невскому пятачку − плацдарму на занятом немцами восточном берегу реки, с которого наши войска не раз пытались прорвать блокаду Ленинграда. За сутки приходилось отражать по несколько налетов вражеской авиации.

Два военных года Абрам Миркин прослужил командиром огневого взвода. За кровопролитные бои под Мясным Бором он получил орден Красной Звезды. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда в 1943 году и ее полном снятии в 1944 году. Победу Абрам Израилевич встретил на границе с Финляндией», — рассказали в пресс-службе губернатора.

Абрам Израилевич награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и многими другими наградами. После войны он работал в сфере легкой промышленности, создал крепкую семью, активно участвовал в общественной жизни и дожил до правнуков.

В свой 102-й день рождения Миркину была вручена юбилейная медаль «90 лет ГТО».

ИА «Орелград»