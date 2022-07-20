У орловской промышленности замечен потенциал

Власти региона рассчитывают на рост производства и торговли с зарубежными партнерами.



Правительство Орловской области в новой редакции утвердило подпрограмму развития промышленного потенциала региона. Ее действие рассчитано до 2026 года включительно. Подпрограмма реализуется в один этап. Прогнозируемый общий объем ее финансирования составляет 9,763 миллиона рублей, причем все запланированные средства должны поступить из областного бюджета уже в 2022 году. Бюджетное финансирование на последующие годы пока не предусмотрено. Несмотря на скромные, по меркам промышленности, финансовые объемы, цели документ ставит амбициозные.

Так, ожидается, что к концу 2026 года объем инвестиций в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного потенциала, нарастающим итогом составит не менее 16 миллиардов рублей. Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов за это же время должно составить не менее 1077 единиц. Кроме того, правительство региона прогнозирует прирост объема экспорта продукции промышленных предприятий Орловской области. Судя по целевым индикаторам, к концу 2026 года прирост составит не менее 30 миллионов долларов США. При этом в ближайшие пять лет должно быть проведено не менее 70 мероприятий, направленных на продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области на российском и международном рынках. Также планируется реализация как минимум одного поддержанного властями проекта по внедрению цифровых и технологических решений. Объем инвестиций по таким проектам составит не менее 50 миллионов рублей.

Согласно данным правительства региона, в 2021 году предприятия и организации, зарегистрированные в Орловской области, торговали с 85 странами мира. Из региона экспортируется более 500 видов товаров в 73 государства. Доля несырьевых товаров в экспорте превышает 99 процентов. В его основе – продовольственные товары и сырье, машиностроительная продукция, металлы и изделия из них. Внешнеторговый оборот Орловской области в 2021 году увеличился на 44,9 процента по сравнению с 2020 годом и составил 814,7 миллиона долларов США. Экспорт составил 418,5 миллиона долларов и вырос на 44,8 процента за счет увеличения объемов вывоза товаров в страны дальнего зарубежья на 62,8 процента и в страны СНГ – на 18,2 процента. Доля экспорта в общем внешнеторговом обороте Орловской области составила 51,4 процента. Основными торговыми партнерами региона в прошлом году при экспорте являлись Латвия (24,8 процента), Беларусь (12,2 процента), Казахстан (9 процентов), Германия (8 процентов), Литва (7,4 процента), Украина (4,9 процента) и Нидерланды (4 процента).

ИА «Орелград»