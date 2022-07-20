В Орле спасен маленький ребенок, мать которого «застряла» на балконе

20.7.2022 | 11:57 Новости, Происшествия

В квартире на улице Новосильская ребенок остался в запертой квартире без присмотра взрослых.

Вчера вечером в Орле был спасен маленький ребенок, оставшийся один в квартире в то время, как его мать не могла выбраться с балкона. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 18.49 в спасательное ведомство поступила информация о том, что женщина оказалась запертой на балконе второго этажа. Ситуация осложнялась тем, что ее маленький ребенок находился в квартире, а других взрослых дома не было.

Спасатели, задействовав трехколенную лестницу, забрались на балкон и открыли дверь в жилье.

ИА «Орелград»

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