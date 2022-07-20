В реготделении российского исторического общества произошел переворот

Коллеги выразили недоверие председателю Владимиру Филонову и признали его работу неудовлетворительно.

Общее собрание орловского реготделения Российского исторического общества состоялось 9 июля. Ситуацию изданию «ОрелТаймс» прокомментировал Дмитрий Аронов.

«Два года не проводились общие собрания членов общества, из-за чего орловские историки не смогли принять участия в ряде конкурсов, — пояснил Аронов. — Члены общества не знали о том, что центральный орган РИО собирает информацию об основных направлениях деятельности обществ на местах. <…> Отсутствие должной организации работы привело к тому, что даже те проекты, которые были отправлены на конкурс, были отклонены центром», – отметил Дмитрий Аронов.

С критикой работы Владимира Филонова выступили многие орловские историки, включая Виктора Ливцова, Сергея Минакова, Сергея Фефелова. Общим решением направлено ходатайство президиуму РИО о снятии руководителя и назначении на его место Дмитрия Аронова.

Отметим, Филонов является депутатом Орловского областного Совета и руководителем Регионального исполкома «Общероссийского Народного Фронта». В его соцсетях он все еще руководит «Российским Историческим Обществом в городе Орле». На его странице в «ВКонтакте» как раз 9 июля опубликован пост об участии в работе группы по подготовке преподавания истории России и экспертизе учебников и учебных пособий для высшей школы.

ИА «Орелград»