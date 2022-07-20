Во Мценске 15 жильцов эвакуированы из горящей многоэтажки

20.7.2022 | 16:00 Новости, Происшествия

В городе будет создан пункт временного размещения граждан.

15 жителей Мценска эвакуированы при пожаре в многоэтажном доме на улице Заводская. Об этом сообщил телеграмм-канал «Телеграммы из Орла».

Как ранее сообщал «Орелград», сегодня в 12.14 произошло крупное возгорание многоквартирного дома. Было объявлено о проведении прокурорской проверки, по результатам которой могут быть наказаны должностные лица, ответственные за обеспечение противопожарной безопасности.

Первый заместитель губернатора Вадим Соколов распорядился создать пункт временного размещения граждан. Для этого будет использован «Орловский техникум агробизнеса и сервиса».

Пожар обошелся без жертв.

ИА «Орелград»

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