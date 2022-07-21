В Орле появится ЖК с лапомойками, закрытой территорией и сквозными подъездами.

ГК «ОДСК» объявляет о старте продаж нового современного жилого комплекса «Времена года» в Зареченском микрорайоне.



Это четыре 16-этажных панельных дома. Каждый соответствует своему времени года — зима, весна, лето, осень. Территория ЖК закрыта и оснащена системой видеонаблюдения. Для автомобилей паркинг будем размещен за территорией комплекса, за счет этого двор освободят от машин. Подумали и о домашних питомцах — появятся лапомойки, которые очень пригодятся после интенсивных прогулок. Они же могут быть полезны велосипедистам. Так подъезды и квартиры легче содержать в чистоте. Запланированы сквозные проходы, позволяющие выйти как на улицу, так и во двор, не обходя все здание. А для маленьких жильцов предусмотрели зону для хранения колясок и другого транспорта. Примечательно, что в подъездах нет мусоропроводов. Это позволит избежать посторонних запахов, особенно летом.

На территории ЖК предусмотрены велодорожка и зона для воркаута. Будет построен современный спортивный корт с защитным ограждением и освещением, где зимой можно будет кататься на коньках, а летом играть в теннис. Предусмотрены спортивные тренажеры и детские комплексы для разных возрастов. Покрытие мягкое и прорезиненное, чтобы избежать травм. Для тихого времяпрепровождения в ЖК спроектированы зоны со скамейками и перголами.

Особое внимание уделили озеленению. Оно будет раскрываться по-новому в каждый сезон. Зимой яркими изумрудами будут сосны, ели и пихты. Весной — цветущий сад. Летом территорию будут украшать декоративные травы и злаки. Осенью вспыхнут барбарисы, клены и рябины.

Продажа квартир открывается в первом доме по ул. Зареченская 10 корп. 1. Представлено несколько планировочных решений. Возможно выбрать одну из двух видов отделки: «Стандарт» или «Комфорт». После получения ключей останется только перевезти мебель. Подробности в офисах продаж, по телефону: +7 (4862) 99-97-84 и на сайте.