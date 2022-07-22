Орел признан одним из самых «интеллектуально-обделенных» городов ЦФО

Самый — Брянск. Москва — ориентир. У Белгорода и Воронежа достойные показатели.

Орел стал одной из самых «интеллектуально-обделенных» столиц в Центральном Федеральном округе. Об этом сообщило издание «Акценты» со ссылкой на данные Минстроя РФ.

Лидер рейтинга — Москва с показателем «IQ города» в 117 баллов. Аутсайдеры — Брянск и Смоленск — менее 40 и 40 соответственно.

Орел с показателем в 50 баллов расположился на одном уровне с Тулой, Владимиром, Тверью и Тамбовом. Это намного хуже, чем у Белгорода и Воронежа, которых создатели рейтинги «оценили» в 70 баллов.

Отметим, что речь не идет об известном индивидуальном показателе, показывающим насколько хорошо человек может решать определенные логические головоломки. Под понятием «IQ города» подразумевается результаты анализа 47 показателей от экономики и качества управления до степени проникновения высоких технологий.

Ранее тема низкого качества управления в Орле фигурировала в исследовании авторитетного телеграмм-канала «Незыгарь». Ее назвали одной из главных социальных проблем региона наряду с качеством дорог, ростом цен и дефицитом лекарств.

ИА «Орелград»