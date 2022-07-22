Под Мценском установят светящегося голубого единорога

22.7.2022 | 16:43 Новости, Строительство

«Туристический арт-объект» предварительно оценили в 987,5 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 августа, указано на сайте «Госзакупки». Подрядчика определят 3 августа.

Объект планируют расположить рядом с местом пересечения железнодорожных путей и улицы Центральной в селе Волково. Главный объект — светящееся название населенного пункта и фигура единорога. В технических показателях указано, что площадь пешеходных дорожек должна составить 52 кв. м, съезда и парковки — 142 кв. м, клумбы — 10 кв. м. Предусмотрено четыре светодиодных светильника. Планируют высадить 12 самшитов и цветы.

Окончание работ запланировано на 26 сентября 2022 года. Срок гарантии качества — четыре года.

Бело-голубой единорог изображен на гербе Шеншиных, бывших владельцев усадьбы Дальнее Волково. Использовать этот образ как главный символ территории предложили настоящие жители деревни. Единорог — символ духовной чистоты и жертвенности.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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