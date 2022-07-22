Во Мценке госпитализирован избитый человек, лежавший на улице без сознания

Уже задержан 19-летний парень, избивший 29-летнего потерпевшего.

Во Мценске госпитализировали 29-летнего мужчину, который лежал без сознания во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Врачи сообщили о «находке» в полицию, и оперативники отдела уголовного розыска не только установили личность потерпевшего, но и по горячим следам задержали злоумышленника, избившего госпитализированного мужчину.

Как оказалось, произошел конфликт, в ходе которого более молодой участник нанес несколько ударов, от которых потерпевших упал, ударился и потерял сознание.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый взят под стражу.

ИА «Орелград»