Во Мценске матери погибшего на Украине военного вручили орден Мужества

Кирилл Дорофеев погиб 25 марта.

Сегодня во Мценске Инна Дорофеева получила орден Мужества, которым был посмертно награжден ее сын Кирилл, погибший в боях на Украине в марте этого года.

По сообщению газеты «Мценский край», награду матери погибшего вручали исполняющая обязанности главы администрации Мценского района Екатерина Еремина и военный комиссар города Мценска и Мценского района Оксана Лихонина.

Кирилл Дорофеев пошел служить в армию в 2020 году и спустя полгода подписал контакт с Министерством обороны.

Он погиб 25 марта в ходе Специальной военной операции на Украине.