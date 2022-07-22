Во Мценске матери погибшего на Украине военного вручили орден Мужества

22.7.2022 | 15:34 Новости, Общество

Кирилл Дорофеев погиб 25 марта.

Сегодня во Мценске Инна Дорофеева получила орден Мужества, которым был посмертно награжден ее сын Кирилл, погибший в боях на Украине в марте этого года.

По сообщению газеты «Мценский край», награду матери погибшего вручали исполняющая обязанности главы администрации Мценского района Екатерина Еремина и военный комиссар города Мценска и Мценского района Оксана Лихонина.

Кирилл Дорофеев пошел служить в армию в 2020 году и спустя полгода подписал контакт с Министерством обороны.

Он погиб 25 марта в ходе Специальной военной операции на Украине.

ИА «Орелград», фото «Мценский край»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования