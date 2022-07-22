Во Мценске матери погибшего на Украине военного вручили орден Мужества

Кирилл Дорофеев погиб 25 марта.
Сегодня во Мценске Инна Дорофеева получила орден Мужества, которым был посмертно награжден ее сын Кирилл, погибший в боях на Украине в марте этого года.
По сообщению газеты «Мценский край», награду матери погибшего вручали исполняющая обязанности главы администрации Мценского района Екатерина Еремина и военный комиссар города Мценска и Мценского района Оксана Лихонина.
Кирилл Дорофеев пошел служить в армию в 2020 году и спустя полгода подписал контакт с Министерством обороны.
Он погиб 25 марта в ходе Специальной военной операции на Украине.
ИА «Орелград», фото «Мценский край»