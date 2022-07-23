Вскрывать квартиры под Орлом будут при понятых

Проникать в чужое жилье разрешили спецкомиссии с одобрения управляющей компании.



Администрация Ливенского района утвердила положение о работе комиссии по вскрытию и обследованию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда для производства безотлагательных аварийных работ на момент аварии инженерных коммуникаций, в моменты чрезвычайных ситуаций и в иных случаях. Документ регламентирует порядок вскрытия таких квартир. Санкционировать подобную процедуру может только администрации района, которая должна издать соответствующее распоряжение.

Вскрытие и обследование возможно только в строго определенных случаях, например, в случае снятия с регистрационного учета нанимателя жилья и всех членов его семьи, в случае смерти или объявления в судебном порядке умершим или безвестно отсутствующим одиноко проживавшего нанимателя. Также процедура возможна в случае безвозмездной передачи квартиры в муниципальную собственность (за исключением деприватизации), в случае выселения граждан из квартиры по решению суда, окончания судебным приставом-исполнителем исполнительного производства о выселении.

Комиссия обязана запросить ряд документов перед тем, как начинать процедуру вскрытия квартиры. Так, она должна получить справку от управляющей организации или миграционной службы, «подтверждающую отсутствие нанимателя и всех членов его семьи в занимаемом жилом помещении в связи со снятием с регистрационного учета». Либо это может быть справка или иной документ об актовой записи о смерти гражданина, вступивший в законную силу судебный акт, например, об объявлении одиноко проживавшего нанимателя безвестно отсутствующим или умершим.

Само вскрытие осуществляется комиссией. На процедуру должны быть приглашены не менее двух граждан в качестве понятых. Комиссия обязана обеспечить осуществление фото/видео съемки вскрытия помещения. По возможности перед вскрытием должен проводиться опрос соседей, старшего по подъезду или дому, руководителя управляющей либо обслуживающей организации, председателя товарищества собственников жилья «в целях установления проживающих в жилом помещении граждан».

В акте вскрытия жилого помещения указываются дата и место, ФИО присутствующих, способ проникновения, основания и причины вскрытия, перечень произведенных ремонтных и восстановительных работ, сведения о закрытии входной двери, а также сведения о месте нахождения ключей от входной двери. Акт вскрытия составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр хранится в комиссии, второй — в управляющей или обслуживающей организации, либо у председателя товарищества собственников жилья.

ИА «Орелград»