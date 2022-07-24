Орловчанка отсудила больше миллиона за неудачную пластику лица

Женщина выиграла в суде иск к клинике о защите прав потребителя.



Вступило в силу решение по гражданскому делу, рассмотренному одним из орловских судов. Оно было вынесено в заочном режиме. Это было дело по иску местной жительницы к клинике о защите прав потребителей. Как следует из заявления, около трех лет назад женщина обратилась к ответчику с целью оказания ей медицинской услуги – риносептопластики. Так называется пластическая операция по исправлению формы носа. Стороны заключили договор на оказание платных медицинских услуг. Стоимость услуги составила 220 тысяч рублей. Операция была проведена, однако после этого у пациентки начались проблемы.

В иске женщина указала, что ей стало трудно дышать, ее начал преследовать неприятный запах в носу, сам нос и носовая перегородка оказались искривлены, появился дефект костной ткани, с левой стороны носа образовался «провал», хрящ был «сильно перепилен» и др. Словом, истица заявила в суде, что нарушение носового дыхания и чувство нехватки воздуха причиняют ей дискомфорт, она испытывает недосыпание, в результате чего нарушается ее трудоспособность. Ее обращения после операции к хирургу, проводившему операцию, с жалобами на затрудненное дыхание и искривление носа были им проигнорированы. Девушка консультировалась у других специалистов, и те рекомендовали ей провести повторную восстановительную риносептопластику.

Более того, истица заявила суду: в ходе переписки с хирургом стало известно, что ей была проведена операция не риносептопластики, а ринопластики, что отличается как по целям их проведения, так и по цене операции. По указанным основаниям орловчанка просила суд расторгнуть договор на оказание платных медицинских услуг, взыскать с клиники не только уплаченную за операцию сумму, но и неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

Судя по материалам дела, в судебное заседание представители клиники не явились. Не явился и хирург, которого суд планировал привлечь к процессу в качестве третьего лица. Поскольку истица не возражала против рассмотрения дела в порядке заочного производства, суд вынес решение заочно. Изучив материалы дела, он пришел к выводу, что имеются все основания для удовлетворения иска. При этом было принято во внимание заключение независимой медицинской экспертизы, которая подтвердила, что жалобы истицы обоснованы. Из заключения следует, что у нее возникли затруднения с дыханием, связанные именно с хирургическим вмешательством.

В результате суд постановил расторгнуть договор на оказание платных медицинских услуг, взыскать с клиники 220 тысяч рублей по договору, в таком же размере неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и штраф в сумме около 440 тысяч. Кроме того, клинику обязали возместить пациентке понесенные ею расходы на повторную риносептопластику в размере 300 тысяч рублей.

ИА «Орелград»