МЧС предупреждают орловцев о непогоде 26 июля

Неблагоприятные погодные условия пока сохранятся.

МЧС региона снова предупредило жителей о наступлении неблагоприятных погодных условий. Завтра в Орловской области будет вероятность попасть под сильные дожди, усиление ветра, грозы и даже град.

«С 21 часа 25 июля по 21 час 26 июля на территории области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах с градом. Ветер северный ночью 8-13, днем 7-12, днем при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днём +23°С…+28°С», — говорится в прогнозе Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как всегда, следует обращать повышенное внимание к деревьям, расположенным около постоянных мест парковки автомобиля, а также воздержаться от необязательных перемещений по улице.

ИА «Орелград»