В Орловской области простились с односельчанином Вики Гнедовой, погибшим на Украине

25.7.2022 | 17:31 Новости, Общество

Молодой десантник Юрий Антошкин погиб 11 июля.

В печально известном на всю страну селе Казарь Залегощенского района простились с молодым десантником, погибшим на Украине. Об этом сообщили в орловском отделении «Совета солдатских матерей».

Юрию был 21 год. После окончания срочной службы в армии он подписал контракт и участвовал в Специальной военной операции на территории Украины. 11 июля он подорвался на растяжке. Вместе с ним погиб его комбат. Погибший десантник посмертно награжден орденом Мужества.

«Юрий Антошкин окончил Орловский технологический техникум. Когда пришло время, отслужил год по призыву и заключил контракт на военную службу. По словам сослуживцев, он был хорошим другом, никогда никому не отказывал в помощи, его все уважали. У Антошкина были золотые руки. На похоронах присутствовал младший брат Юрия – Вячеслав. Он тоже служит по контракту в одной из приграничных с Украиной областей», — рассказали в «Совете солдатских матерей».

ИА «Орелград»

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