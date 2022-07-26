Под Орлом отремонтируют школу времен императора Николая II

Старинное здание приспособят к современному использованию.



Три экспертов выдало положительное заключение по итогам проведенной государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия. Речь идет о здании школы №1 им. К. Маркса в Болхове. Именно в этом здании, как считается, в 1918 году была провозглашена Советская власть в Болховском уезде. Как установили эксперты, все работы, предусмотренные проектом, не влекут за собой снижение несущей способности элементов здания, общей пространственной жесткости и эксплуатационных качеств.

При этом эксперты рекомендовали строителям обеспечить максимальную сохранность исторических конструкций и сделать в се возможное для поддержания работоспособного состояния существующих конструкций памятника. Ремонт призван устранить дефекты наружной отделки, крыши и кровель, полов и площадок входных групп, отмостки. Так, приспособление к современному использованию предполагает устройство козырьков над входными группами и модернизацию системы отопления — мероприятия, необходимые для обеспечения современных эксплуатационных, в том числе противопожарных требований.

Согласно исторической справке, в апреле 1910 года дума города Болхова области приняла решение: выделить одну десятину земли в собственность министерства народного просвещения для строительства здания мужского среднего учебного заведения. Не дожидаясь проекта и строительства, в 1911 году было решено предоставить под первые 2 класса здание бывшей городской управы. Тем временем велись подготовительные работы, связанные с постройкой нового здания. Торги о сдачи подряда на постройку здания состоялись 19 марта 1914 года. Многие известные подрядчики получили приглашение. Взял подряд местный подрядчик П.И. Анохин с обязательством закончить в два строительных сезона.

В июле 1914 года началась Первая мировая война, но, несмотря на трудности военного времени, стройка все же продвигалась. 14 ноября 1915 года директор гимназии уведомил управу о переезде в новое помещение. К этому времени занятия шли уже в 6-ти классах и приготовительном классе. Удостоверения об окончание мужской гимназии получил всего один выпуск. В 1917 году произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция. Деятельность образовательного учреждения бала прервана. В актовом зале гимназии в январе 1918 года была провозглашена Советская власть в Болховском уезде. Об этом сообщала, в частности, московская газета «Социалдемократ». В гимназии начал действовать Совет рабочих и солдатских депутатов, но к марту 1918 года ее превратили в школу первой и второй ступени и присвоили ей имя Карла Маркса. В годы Великой Отечественной войны вол время оккупации города немцы создали в школе своего рода «тюрьму», где держали военнопленных.

ИА «Орелград»