В Орле осудили гражданина Израиля за призывы к терроризму

Блогер Алекс Орлецкий приговорен к полутора годам строгого режима.

Орловский блогер Алексей Годунов, известный как Алекс Орлецкий, являющийся гражданином России и Израиля, приговорен к полутора годам строго режима за призывы к терроризму.

«В январе 2022 г. гражданин России и Израиля разместил

в свободном доступе текстовые сообщения, побуждающие к совершению действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда, свержением власти и государственного строя в Российской Федерации», — сообщает пресс-служба ФСБ.

В дальнейшем Годунов признал вину и раскаялся, публично открестился от своих слов и принес извинения.

Его дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд.

ИА «Орелград»