В Орловском детском парке появились новые питомцы

27.7.2022 | 9:16 Новости, Общество

Миниатюрные обезьянки Коржик и Карамелька пополнили зоовыставку Детского парка.

Зоовыставку орловского Детского парка пополнили миниатюрные обезьянки Коржик и Карамелька. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Годовалые игрунковые обезьяны, переехавшие в Орел из частного зоопарка Тулы, являются представителями декоративной породы. Они достигнут роста не более 13 сантиметров. А вес их будет оставаться в районе 200 грамм.

«Эти мартышки очень разумные. Откликаются на свои имена. Говоришь: «Коржик, будешь пить?», — и Коржик бежит. Такая же и Карамелька. Пока они осваиваются, всему удивляются, немножко пугаются. Знакомятся с животными и птицами из соседних клеток», — рассказала заведующая зоовыставкой Елена Галкина.

Прежде чем заселиться в свой новый просторный вольер, животные прошли месячный карантин.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования