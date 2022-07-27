В Орловском детском парке появились новые питомцы

Миниатюрные обезьянки Коржик и Карамелька пополнили зоовыставку Детского парка.

Зоовыставку орловского Детского парка пополнили миниатюрные обезьянки Коржик и Карамелька. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Годовалые игрунковые обезьяны, переехавшие в Орел из частного зоопарка Тулы, являются представителями декоративной породы. Они достигнут роста не более 13 сантиметров. А вес их будет оставаться в районе 200 грамм.

«Эти мартышки очень разумные. Откликаются на свои имена. Говоришь: «Коржик, будешь пить?», — и Коржик бежит. Такая же и Карамелька. Пока они осваиваются, всему удивляются, немножко пугаются. Знакомятся с животными и птицами из соседних клеток», — рассказала заведующая зоовыставкой Елена Галкина.

Прежде чем заселиться в свой новый просторный вольер, животные прошли месячный карантин.

ИА «Орелград»