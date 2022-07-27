За год работы ремонтного цеха отремонтировано 600 контейнеров и 4 бункера

УК «Зеленая роща» не только закупает новые контейнеры и бункеры, но и приводит в порядок вышедшие из строя мусоронакоплители. Эту работу ежедневно выполняет ремонтный цех регионального оператора, созданный 26 июля прошлого года.

Решение о создании ремонтного цеха было продиктовано острой необходимостью обеспечения надлежащего состояния контейнерного парка. В Орловской области установлено порядка двадцати тысяч контейнеров и бункеров, 2/3 которых требуют замены или ремонта. Чтобы решить эту проблему нужно более 100 миллионов рублей. Необходимо учесть, что региональный оператор не может тратить на закупку контейнеров средства, превышавшие 1% годовой валовой выручки, а это – около 8 млн. рублей.

В связи с этим, работа ремонтного цеха крайне важна. Здесь продлевают жизнь собственному контейнерному парку, который насчитывает порядка 3300 мусоронакопителей. И большинство из них также нуждаются в ремонте, так как заявленный производителем срок их службы составляет 3 года.

За год работы сотрудниками ремонтного цеха регоператора отремонтировано 600 контейнеров и 4 бункера. Стоимость ремонта контейнера меньше покупки нового в 3-4 раза. И это гораздо более экономичный способ обеспечить надлежащее техническое состояние контейнерной площадки.

«Процесс восстановления емкостей начинается с их очистки. Затем контейнеры отправляются в сварочный цех, где устраняют повреждения. Самой затратной частью восстановления является ремонт колес. В результате эксплуатации они очень часто выходят из строя. Поэтому на отремонтированные емкости сразу устанавливают новые металлические колеса, что позволит продлить их срок службы. Завершается ремонт покраской и маркировкой, где каждому контейнеру присваивают инвентарный номер. В результате из погнутых баков получается крепкий контейнер, пригодный для дальнейшей эксплуатации» -, рассказал начальник ремонтного отдела Гришин Алексей Николаевич.

Работа по ремонту собственных контейнеров в «Зелёной роще» продолжится на постоянной основе. Регоператор планирует постепенно увеличивать мощность ремонтного цеха. В планах также оказывать услуги по ремонту контейнеров, принадлежащих органам местного самоуправления, управляющим компаниям, муниципальным учреждениям и другим заинтересованным организациям.