Кран, упавший в Орле на Красном мосту, планируют отремонтировать

Осмотр показал, что он готов к отправлению.

Гусеничный кран, упавший 6 июля на Красном мосту, будет отправлен на ремонт. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на Алексея Костикова, начальника производственного отдела МКУ «Управление капитального строительства города Орла».

Осмотр показал, что 50-тонная единица строительной техники подлежит восстановлению, и ее сейчас готовят к отправке.

Напомним, 6 июля в 10.30 при транспортировке груза опрокинулся гусеничный кран. Резонансное происшествие обошлось без пострадавших, но вызвало у общественности озабоченность по поводу надежности нового подрядчика.

ИА «Орелград»