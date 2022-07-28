В Орле вынесен приговор по делу о хищении денег проекта «Старшее поколение»

28.7.2022 | 11:16 Закон и порядок, Новости

Директор учебного центра осуждена по статье «мошенничество».

Генеральный директор «Орловского учебного центра» признана виновной в хищении бюджетных средств  проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В течение одного года, с 2019 по 2020, осужденная воспользовалась своим положением и обманным путем похитила деньги. Ей инкриминировали девять эпизодов, а нанесенный бюджету ущерб оценили в 33 700 рублей.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 180 тысяч рублей. Также на протяжении двух лет и девяти месяцев ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с предоставлением образовательных услуг по профессиональному обучению граждан.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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