Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата отправилась в Орловскую область

Из нее будет зажжен Вечный огонь на воинском захоронении в Глазуновском районе.

Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата отправилась сегодня из Москвы в Глазуновский район Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

31 августа в деревне Ловчиково Глазуновского района состоится церемония зажжения Вечного огня около воинского захоронения красноармейцев, погибших в боях 1943-го года. Это событие приурочено к 79-й годовщине освобождения Глазуновского района от немецко-фашистских захватчиков.

Отметим, что в этот же день будет открыт монумент десантнику Николаю Савосину — современному герою, погибшему недалеко от Луганска в ходе специальной военной операции на Украине.

«Вечный огонь в Глазуновском районе в веках пронесет память нового героя — Николая Сергеевича Савосина, погибшего при выполнении боевого задания на Украине. Его мужество — в одном ряду с подвигом бойцов Великой Отечественной войны», — заявил губернатор Андрей Клычков.

Что касается церемонии забора Вечного огня, то ее сегодня провели бойцы роты Почетного караула. Это оказалось возможным благодаря изобретению специалистов «Мосгаза», которое обеспечивает сохранность пламени.

ИА «Орелград»