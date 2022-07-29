Сбер будет поставлять оборудование для ИТ-инфраструктуры холдинга «Орелстрой»

ООО «Цифровые решения регионов» (входит в группу СберБанка) и ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (входит в группу компаний ОДСК) заключили соглашение о поставке оборудования в ходе комплексного решения импортозамещения на предприятии.

Компания «Цифровые решения регионов» является официальным дистрибьютором программного обеспечения и оборудования, а также системным интегратором. Согласно подписанному соглашению, закупят персональные компьютеры IRU, жесткие диски и мониторы. Отечественное сертифицированное оборудование сможет обеспечить постоянную и бесперебойную работу застройщика и защиту коммерческих сведений.

Глава отдела информационных технологий ГК «ОДСК» Денис Сысоев уверен, что отечественное оборудования в современных реалиях является лучшим решением для бизнеса.

«Именно поэтому в решении данного вопроса нас выручает Сбер. Помогая поддерживать высокий уровень ИТ-инфраструктуры, обеспечивать необходимой техникой специалистов, но и разделяя вектор развития в направлении импортозамещения, так как нельзя опираться только на западные предложения, нужно развивать и собственные решения во всех направлениях», — поясняет Сысоев.

Заместитель управляющего Орловским отделением СберБанка Иван Стукалов считает, что импортозамещение во всех сферах становится необходимостью для стабильной работы предприятий.

«Сбер имеет готовые решения, которые позволят нашему партнеру, крупнейшей строительной компании Орловской области, обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры», — отметил Иван Стукалов.

ИА «Орелград»