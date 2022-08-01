Двух орловских полицейских будут судить за мошенничество и превышение полномочий

Замначальника ОМВД по Орловскому району и следователь, работавший в его подчинении.

Заместитель начальника ОМВД по Орловскому району вместе с одним из подчиненных предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Эпизод мошенничества связан с получением взятки в размере 15 тысяч рублей за содействие в сдаче экзаменов по правилам дорожного движения. Двое жителей Орла заплатили деньги замначальнику ОМВД по Орловскому району, а тот распорядился ими по собственному усмотрению. При этом, прием экзаменов в ГИБДД не входил в круг полномочий полицейского.

Тот же сотрудник полиции, но уже вместе со своим подчиненным, обвиняется в манипуляциях с уголовным делом о незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере:

«Заместитель начальника ОМВД России по Орловскому району и подчиненный ему следователь, действуя совместно вопреки интересам службы, незаконно переквалифицировали действия привлекаемого к уголовной ответственности лица, занизили стоимость изъятого у него этилового спирта и предъявили ему обвинение в совершении менее тяжкого преступления. После этого с целью повышения показателей своей служебной деятельности они незаконно направили в суд постановление о возбуждении ходатайства о прекращении в отношении обвиняемого уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — рассказали в СК.

Однако, суд выявил нарушения, и в дело вмешался Следственный комитет, благодаря действиям которого виновное лицо было привлечено к ответственности по более тяжкой статье.

Оба преступления были совершены в 2020 году. Обнаружить их удалось благодаря совместной работе УФСБ и МВД.

«По результатам служебной проверки к следователю применены меры строгого дисциплинарного воздействия. В связи с совершенным проступком заместитель начальника ОМВД России по Орловскому району отстранен от исполнения служебных обязанностей. Оценка его действиям будет дана в установленном законом порядке», — прокомментировали произошедшее в пресс-службе УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»