Орловская область отправила на передовую очередной гуманитарный груз

1.8.2022 | 10:47 Новости, Общество

Сбор посылки осуществлялся на основе просьб военных.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал гуманитарный груз российским военным, которые сейчас находятся на передовой. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале.

«Продукты, предметы первой необходимости, медикаменты, оборудование и инструменты, о которых просили военнослужащие — всё передали со словами искренней благодарности за мужество и героизм, за доблестное выполнение боевых задач», — сообщил Клычков.

Военные получили из Орловской области четыре тонны гуманитарного груза. При этом, посылка собиралась на основе их собственных пожеланий. Поэтому почти половина нее — это палатки, рации, одежда, бензопилы, дрели, наборы инструментов и домкратов для ремонтов военной техники, рукавицы и сварочные костюмы, круги и электроды.

По словам губернатора, сбор гуманитарных посылок в Орловской области не только не угасает, но и напротив — наращивает обороты.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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