Орловская область отправила на передовую очередной гуманитарный груз

Сбор посылки осуществлялся на основе просьб военных.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал гуманитарный груз российским военным, которые сейчас находятся на передовой. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале.

«Продукты, предметы первой необходимости, медикаменты, оборудование и инструменты, о которых просили военнослужащие — всё передали со словами искренней благодарности за мужество и героизм, за доблестное выполнение боевых задач», — сообщил Клычков.

Военные получили из Орловской области четыре тонны гуманитарного груза. При этом, посылка собиралась на основе их собственных пожеланий. Поэтому почти половина нее — это палатки, рации, одежда, бензопилы, дрели, наборы инструментов и домкратов для ремонтов военной техники, рукавицы и сварочные костюмы, круги и электроды.

По словам губернатора, сбор гуманитарных посылок в Орловской области не только не угасает, но и напротив — наращивает обороты.

ИА «Орелград»