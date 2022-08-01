Под Орлом водитель без прав врезался в остановку и вылетел в кювет

1.8.2022 | 13:15 Новости, Происшествия

Пострадала 58-летняя женщина, находившаяся в салоне автомобиля.

Вчера вечером в Кромском районе водитель «Митсубиси», не имеющий водительских прав, врезался в остановочный павильон и вылетел с проезжей части автодороги.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, это произошло в 18.45 в районе шестого километра автодороги «Богородское — Кромы — Арбузово». За рулем автомобиля «Митсубиси АСХ» находился 35-летний мужчина.

Водитель не пострадал, но досталось его пассажиру — женщине 58 лет. Авария обернулась для нее телесными повреждениями.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования