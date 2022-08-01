Сельское хозяйство озолотило орловский бизнес

Статистики назвали самые рентабельные отрасли производства.



В Орловской области в январе-мае 2022 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 23,494 миллиарда рублей. По подсчетам статистиков, 199 орловских предприятий получили прибыль в совокупном размере 24,072 миллиарда рублей, а 71 предприятие за тот же период времени сработало с общим убытком на сумму 578,5 миллиона рублей. Статистика приведена без учета малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек. Кроме того, в нее не попали банки, страховые организации и государственные и муниципальные учреждения.

Статистики также оценили темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Они были рассчитаны по сопоставимому кругу организаций. В итоге получилось, что результат текущего года без малого на 40 процентов превосходит уровень предыдущего года. Иными словами, сальдированная прибыль орловского бизнеса по сравнению с прошлым годом выросла в 1,4 раза.

Любопытной получается и картина в разрезе отраслей. Так, наиболее рентабельным оказалось сельское хозяйство. В начале 2000-х годов АПК зачастую называли «черной дырой» — мол, сколько денег в сельское хозяйство не вкладывай, прибыли не получишь. Однако именно аграрные предприятия в Орловской области лидируют по объему сальдированного финансового результата. Показатель «прибыль минус убыток» в этом секторе региональной экономики составил 11,41 миллиарда рублей.

На втором месте расположились предприятия сферы обрабатывающих производств с положительным сальдо в размере 8,129 миллиарда рублей, на третьем месте – оптовая и розничная торговля, превышение прибыли над убытком в которой составило 3,186 миллиарда рублей. Организации, работающие в такой сфере деятельности как информация и связь, завершили отчетный период времени с отрицательным сальдо. Совокупный убыток в этой сфере превысил прибыль на 37,4 миллиона рублей.

ИА «Орелград»