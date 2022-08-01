СМИ: летом с мэра Орла Парахина тайно сняли обвинения по делу о «дороге к тещиному дому»

Позже орловский градоначальник все же вернулся в категорию обвиняемых.

20 июня 2022 года решением заместителя руководителя СУ СК России по Орловской области Альберта Абрамяна мэр Орла Юрий Парахин был исключен из числа обвиняемых по делу о «дороге к тещиному дому». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание «Совершенно секретно».

По информации журналистов, в действиях Парахина не нашли состава преступления, поскольку не являясь специалистов, он не знал о том, что дорога идет не туда, куда нужно. Таким образом, главным обвиняемым мог стать глава управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации Орловского района Вячеслав Селютин.

«Рокировка» происходила режиме полной секретности, и в прокуратуре о ней узнали лишь спустя десять дней. Тем не менее, 5 июля Юрий Пахолков, первый зам прокурора Орловской области, своим постановлением отменил решение Следственного комитета. На данный момент, пишет «Совершенно секретно», Парахин снова является обвиняемым.

ИА «Орелград»