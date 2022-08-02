Четверть орловских организаций оказались убыточными

В сфере информации и связи финансовый крах терпят каждые 8 из 10 компаний.



Как уже сообщал «Орелград», специалисты Орелстата обнародовали оперативные данные о рентабельности орловского бизнеса. В целом в январе-мае 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 23,494 миллиарда рублей. По данным аналитиков, 199 орловских предприятий получили прибыль в совокупном размере 24,072 миллиарда рублей, а 71 предприятие за тот же период времени сработало с общим убытком на сумму 578,5 миллиона рублей.

Это означает, что в регионе более 26 процентов предприятий и организаций, которые были охвачены данным статистическим наблюдением, оказались убыточными. Судя по приведенным цифрам, наиболее тяжелое положение складывается у бизнеса, работающего в сфере связи и информации. Совокупный убыток превысил прибыль на 37,4 миллиона рублей. Впрочем, говорить о прибыли в данной сфере практически и не приходится. По сведениям Орелстата, 80 процентов организаций, представляющих в регионе данный вид бизнеса, в отчетном периоде времени сработали с убытком.

Иными словами, каждые 8 из 10 организаций сферы информации и связи являются убыточными и нерентабельными. В этом отношении они ушли далеко вперед от других «товарищей по несчастью», хотя и в некоторых других отраслях дела складываются не лучшим образом. Например, убыточными оказались около 54 процентов орловских предприятий, занятых в сфере водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений. Примечательно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупный убыток в этой отрасли вырос в 2,2 раза. В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» доля убыточных компаний за отчетный период времени составила 52,6 процента, в сфере «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 7,5 процента. Напомним, что статистики при расчете сальдо не учитывали малый бизнес, страховые компании и банки, а также бюджетные учреждения.

ИА «Орелград»