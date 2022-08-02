«Охотников замок» под Орлом будут охранять

Эксперты одобрили проект зон охраны для памятника регионального значения.



Экспертная комиссия оценила проект установления границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Охотников замок». Он расположен в Колпнянском районе, на территории Белоколодезьского сельского поселения в селе Яковка. Проект был разработан в 2022 году «Внедренческим научно-техническим центром «Исток». Он предполагает установление охранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а также особых режимов использования земель и особые требования к градостроительным регламентам в границах зон.

Эксперты выдали положительное заключение. По их мнению, предлагаемые к утверждению зоны охраны соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Целью проекта является обеспечение сохранности данного памятника, в том числе сохранности условий его визуального восприятия. Еще одна задача — сохранение ценной исторической среды села Яковка и выявление «бассейна» видимости замка.

В реестр памятников он внесен как объект культурного наследия регионального значения «Охотников замок», конец XIX века. В настоящее время он не используется. Многие его исторические элементы или полностью утрачены или находятся в аварийном состоянии. Между тем, история этого памятника примечательна. Да и история самого Колпнянского района уходит в глубину веков. Установлено, например, что еще в эпоху позднего неолита человек обитал на побережье реки Быстрой Сосны.

Считается, что до середины X века в этих краях вели кочевую жизнь различные племена. Но исконным населением бассейна Быстрой Сосны явились славяне-вятичи, которые часто подвергались набегам хазар. В 1237 году бассейны рек Фошни и Сосны претерпели опустошительные набеги орд хана Батыя. Поселок Колпна возник по указу царя Ивана Грозного в 1571 году — как сторожевая крепость южного рубежа Московского княжества. В селе Яковка находилась усадьба Охотниковых, построенная главой династии Яковом. Кстати, село получило название по его имени.

Внук Якова Василий Охотников учился с Михаилом Лермонтовым в юнкерской школе. С тех пор в родовой усадьбе хранился альбом с зарисовками портретов, событий и сцен из жизни юнкерской школы в 1834 году. Один из рисунков в альбоме выполнен самим поэтом. «Охотников замок» — это редкий и уникальный памятник архитектуры. В строении присутствуют элементы нескольких совершенно разных стилей. Преобладает в архитектуре готика. Центральный вход усадьбы имеет схожие черты с базиликой — тип строения, который часто использовался в храмовой архитектуре европейских стран. В дворовой части дома прослеживаются традиции позднего классицизма.

Что касается истории его создания, то бывший конный гвардеец, а в статской службе орловский прокурор и предводитель малоархангельского уездного дворянства, богатый помещик Яков Охотников решил себе построить новую усадьбу на землях, подаренных ему Екатериной II. Как пишут исследователи, «приглянулось ему живописное место в своих ливенских владениях на берегу речки Белой. Здание удивительной красоты и изящества, стоит на высоком господствующем холме над речкой Белой в селе Яковка».

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что замок красного кирпича поражает своей архитектурной завершенностью. Композиционно здание состоит из нескольких разноплановых, разновысоких элементов. Каждый из них своеобразно подчеркивает их особенность, отображает и несет в себе индивидуальную архитектурно-историческую и смысловую нагрузку. На верху здания видны остроконечные башенки, по фасаду — колонны. Неизгладимое впечатление производят сдвоенные окна со стрельчатыми сводами и большое круглое витражное окно в центральной части с красивой орнаментной решеткой.

ИА «Орелград»