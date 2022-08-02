Орловцам пообещали на День города грандиозный фейерверк

Более двух тысяч залпов, высота запуска — от 100 до 250 метров.

Десятиминутный фейерверк станет кульминацией празднования очередного Дня города в Орле. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Фейерверки будут традиционно запускаться с места слияния Оки и Орлика в 22.00. Высота запуска должна побить предыдущие рекорды — от 100 до 250 метров. Рекордным будет также и количество залпов — 2 120.

«Как рассказывают организаторы, большой фейерверк включит в себя световые формы и этюды красного, зелёного, синего и серебряного цветов. «Пионы», «георгины», «пальмы», «астры» и «хризантемы» составят праздничный ночной «букет». А в финале по небу разольётся золотая ниспадающая парча», — рассказали в мэрии.

Праздничный салют в Северном районе начнется в то же время, но будет скромнее — 700 залпов высотой не более 50 метров.

ИА «Орелград»