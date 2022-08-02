В орловском парке Победы установят бюст автору песни из фильма «Офицеры»

2.8.2022 | 14:43 История, Культура, Новости, Общество

В следующем году Евгению Агроновичу исполнилось бы 105 лет.

В 2023 году в орловском парке Победы будет установлен бюст Евгению Даниловичу Аграновичу — уроженцу Орла, написавшему песню «Вечный огонь» («От героев былых времен…») для кинофильма «Офицеры». Об этом сообщила ГТРК «Орел».

Инициатива памятника принадлежит Российскому военно-историческому обществу и Среднерусскому институту управления — филиалу РАНХиГС, а выполнил скульптуру орловец Дмитрий Басарев. Открытие бюста приурочено к 105-й годовщине со дня рождения Агроновича.

Евгений Агранович участвовал в Великой Отечественной войне и уже в те годы писал стихи, некоторые из которых стали знаменитыми. Его запомнили великим бардом, поэтом и сценаристом.

В 2015 году в Орле была установлена памятная доска в честь Аграновича, а спустя пять лет памятная доска появилась и в Москве – на фасаде дома, где ветеран жил до самой смерти.

ИА «Орелград»

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