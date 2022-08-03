В Орле в День ВДВ прошли торжественные мероприятия

В областной столицы прошли торжественные мероприятия, посвященные 92-й годовщине «крылатой пехоты».

Вчера, 2 августа, в Орле прошли традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

На Наугорском шоссе, возле памятника участникам локальных войн и военных конфликтов, состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие первый зампред облсовета Михаил Вдовин и депутаты Лариса Удалова, Наталья Зубцова, Владислав Числов и Иван Устинов.

«Сегодня элита вооружённых сил, гордость России отмечает свой праздник. Свою славу десантники заслужили ни в кабинетах, ни в казармах, а на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, Чечне, Сирии. А в настоящее время десант выполняет самые сложные задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

«Никто, кроме нас» – был и остаётся главным лозунгом десантников, а голубые береты – символом мечтаний многих мальчишек и девчонок. Ребята придут на смену убелённым сединой десантникам с орденами и медалями на груди, и именно они станут доблестными воинами, ведь у них есть с кого брать пример.

Спасибо за служение Отечеству. Слава десанту!», – обратился к участникам митинга Михаил Вдовин.

Мероприятие продолжилось шествием к Бульвару Победы, где были возложены цветы к бюстам Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Орла А.В. Горбатова, героям-разведчикам И.Д. Санько и В.И. Образцову, героям РФ А.Н. Рязанцеву и А.В. Скворцову.

Кроме этого, вчера прошел праздничный автопробег, который стартовал от площади Маршала Жукова и окончился в сквере Героев-десантников. Здесь, у часовни Александра Невского, прошел Митинг Памяти, после которого состоялось спортивно-патриотическое мероприятие, а также — праздничный концерт.

ИА «Орелград»