Орел занял второе место в конкурсе Ростуризма и получит 215 миллионов

3.8.2022 | 12:16 Новости, Общество, Экономика

Средства должны пойти на повышение комфортности, безопасности и притягательности туристского центра для гостей города.

Орел занял второе место на конкурсе Ростуризма по поддержке проектов обустройства туристских центров городов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Как одному из победителей, Орлу теперь полагается 215 миллионов рублей на повышение комфортности, безопасности и притягательности туристского центра для гостей города. Средства должны поступить благодаря новому национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Первое место заняла Казань. Кроме Орла на получение финансирования также претендовал в Болхов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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