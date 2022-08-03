Орел занял второе место в конкурсе Ростуризма и получит 215 миллионов

Средства должны пойти на повышение комфортности, безопасности и притягательности туристского центра для гостей города.

Орел занял второе место на конкурсе Ростуризма по поддержке проектов обустройства туристских центров городов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Как одному из победителей, Орлу теперь полагается 215 миллионов рублей на повышение комфортности, безопасности и притягательности туристского центра для гостей города. Средства должны поступить благодаря новому национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Первое место заняла Казань. Кроме Орла на получение финансирования также претендовал в Болхов.

ИА «Орелград»