«Орловский мелькомбинат» куплен на торгах за треть от начальной цены

223 миллиона рублей. Покупатель — ООО «Мельинвест» из Орловской области.

Четвертые торги по продаже «Орловского мелькомбината» признаны состоявшимися, имущество продано единым лотом за 223 миллиона рублей — почти в три раза дешевле изначальной цены.

В лот вошли 14 земельных участков, производственные мощности, здания, техника и оборудование. А покупателем стала компания «Мельинвест» из Орловской области.

Изначально активы планировалось продать за 602,7 млн рублей, однако желающих закрыть сделку по этой цене так и не нашлось. «Орловский мелькомбинат» был учредителем предприятий «Орловский мелькомбинат» и «Хомутовский элеватор». Процедура банкротства началась два с половиной года назад.

ИА «Орелград»