На Бульваре Победы открылась фотохроника освобождения Орла

На всеобщее обозрение выставлены фотоработы Морозова и Дышленко, лично прошедших войну.

В преддверии Дня города на Бульваре Победы открылась фотовыставка, посвященная освобождению Орла. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Экспозиция составлена из фоторабот Анатолия Морозова и Георгия Дышленко, которые были участниками Великой Отечественной войны и оставили потомкам память о 5 августа 1943 года. С фотохроникой можно будет ознакомиться до конца сентября.

«Именно за мужество, проявленное в те счастливые часы свободы, гвардии старший сержант Георгий Дышленко удостоился ордена Красной Звезды. Он встретил Победу под Москвой. А Анатолий Морозов первым запечатлел главное событие последнего дня Великой Отечественной войны – как победители, расписавшиеся на стенах рейхстага, водрузили над ним Знамя. Впоследствии эта фотография облетела весь мир», — рассказали в пресс-службе мэрии.

ИА «Орелград»