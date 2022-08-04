В Орле размеры грантов для некоммерческих организаций ограничили

Каждому грантополучателю из бюджета выделят не более полумиллиона рублей.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила о проведении второго конкурса на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества в 2022 году. Деньги будут выделены из областного бюджета в виде субсидий. Всего в этом году предусмотрено финансирование в объеме 5,932 миллиона рублей. Из них 2,966 миллиона рублей составят средства Фонда президентских грантов. Такую же сумму добавит из своей казны Орловская область в порядке софинансирования. Предельный размер субсидии на реализацию одного проекта составляет 500 тысяч рублей.

Прием заявок на соискание стартовал еще 1 августа. Завершится он 31 августа, а итоги конкурса подведут уже в октябре. Результатом предоставления субсидии будет считаться завершение реализации проекта, на который выделены деньги, по истечении 12 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии. Но если проект предполагает оказание «общественно полезных услуг», то срок реализации может быть продлен до двух лет. Условия предоставления грантов утверждены правительством Орловской области. Согласно им, некоммерческие неправительственные организации должны соответствовать ряду требований. Так, у них не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, превышающих сумму в 300 тысяч рублей. Участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации и ликвидации, в стадии банкротства или приостановки деятельности.

Участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранцев превышает 50 процентов. Если руководитель организации или главный бухгалтер внесены в реестре дисквалифицированных лиц, в предоставлении гранта также будет отказано. К тому же участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков и подрядчиков в связи с отказом от исполнения заключенных государственных или муниципальных контрактов.

Кроме того, с учетом сложившейся геополитической ситуации соискателей будут проверять – не отказывались ли они от своих обязательств по госконтрактам по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении России, ее отдельных граждан или юридических лиц. Проверять соискателей будут и на возможную причастность к людям и организациям, замеченным в проявлениях экстремистских взглядов.

ИА «Орелград»