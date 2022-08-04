Зюганов и Клычков вместе убедились в обреченности бандеро-фашистского режима

Тематическая фотовыставка открыта на улице Ленина.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в сопровождении губернатора Орловской области Андрея Клычкова посетил фотовыставку «Бандеро–фашистский режим обречен», которая в преддверии Дня города открылась на улице Ленина.

На всеобщее обозрение выставлены фотографии и документы, касающиеся истории украинского национализма. Материалы рассказывают как о зверствах, которые творили в 20-м веке формирования ОУН-УПА, так и об успешном опыте борьбы с ними.

«Такие выставки нам протирают глаза и пробуждают совесть», — цитирует Зюганова пресс-служба губернатора.

Отметим, что создатели выставки уделили внимание не только прошлому, но и настоящему, а именно — попыткам современных украинских властей навязать населению деструктивные идеи прошлого века.

«История, которая была там 79 лет назад, очень похожа на сегодняшний день. Эта выставка помогает ответить на многие вопросы», — заметил Андрей Клычков.

ИА «Орелград»