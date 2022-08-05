Доктор Леонид Рошаль приехал в Орел и встретился с медиками

5.8.2022 | 11:03 Медицина, Новости, Общество

Прославленный хирург и общественный деятель принимает участие в сегодняшних торжествах.

Уроженец Ливен доктор Леонид Рошаль прибыл в Орел на День города и встретился с медицинским сообществом региона.

Мероприятие собрало около 500 гостей и было посвящено актуальным для орловской медицины темам:

«Дублирование категорий льготников по федеральным и по региональным спискам; постановка на диспансерный учёт лиц с впервые выявленной патологией; решение кадрового дефицита в медучреждениях через систему постдипломного распределения на работу в сельской местности; финансирование системы непрерывного мониторинга глюкозы у детей; динамика бюджетных мест в медицинских вузах, ценность медицинских кадров в первичном звене и многие другие», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Помимо профессиональных вопросов, осталось место и для ностальгии по детству и молодости — Рошаль рассказал о начале врачебной карьеры в Ливенской больнице на берегу реки Сосна.

ИА «Орелград»

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