На «Дорожную службу» открыли дело

Поводом послужила поступившая из Москвы жалоба на организацию торгов.



Управление ФАС России по Орловской области направило в адрес государственного унитарного предприятия «Дорожная служба» уведомление о поступлении жалобы на эту компанию и приостановлении процедуры торгов до рассмотрения жалобы по существу. Сигнал поступил в Орел из Москвы. Столичная дорожная компания попросила антимонопольщиков проверить действия конкурсной комиссии орловской «Дорожной службы» на законность и правомерность.

Как следует из жалобы, госпредприятие недавно объявило о проведении аукциона на электронной площадке. Предметом торгов была закупка битума нефтяного дорожного. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 33,8 миллиона рублей. Способ определения поставщика был конкурентным – победителем признается тот, кто предложит наименьшую цену поставки. При этом и сам товар, и поставщик должны соответствовать всем требованиям аукционной документации.

Но именно в этой документации столичная компания усмотрела возможные нарушения. По ее мнению, некоторые пункты способны ограничить конкуренцию, так как они являются своего рода препятствием для подачи заявок. Например, одним из обязательных условий является отсутствие у участника закупки недоимки по налогам и сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты РФ за прошедший календарный год, размеры которых превышают 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки.

При этом отсутствие задолженности надо было подтвердить справкой, выданной на ранее чем за десять дней до даты окончания приема заявок на участие в торгах. Это условие в столице посчитали дискриминационным, поскольку оно, по мнению заявителя, нарушает принцип равноправия и справедливости. Заявитель пишет, что подобное условие является для участников заведомо невыполнимым. Ведь согласно Налоговому кодексу, такие справки выдаются налоговиками как раз в течение десяти дней со дня поступления соответствующего запроса.

«Законодательство РФ не обязывает налогоплательщика иметь и запрашивать указанную справку ежедневно. Она запрашивается по мере необходимости», — отмечает в своей жалобе столичная компания. Орловское УФАС уже изучило поступившие из Москвы заявление и представленные материалы и признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению.

ИА «Орелград»